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На скандальный округ в Донецкой области отправили вертолет со спецназовцами

22:36, 23 июля 2019
Выборы 2019
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На округ в Покровске отправили вертолет со спецназовцами / МВД

В Покровск Донецкой области направили вертолет со спецназовцами для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательном округе № 50.

«Для стабилизации ситуации в ОИК №50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки», - сообщили в МВД Украины.

По данным телеканала "Орбита", по состоянию на вечер 23 июля окружная избирательная комиссия проводит пересчет бюллетеней.

Как сообщал УНИАН, ранее в Покровске местные жители устроили акцию протеста из-за возможных фальсификаций при подсчете голосов.

По данным ЦИК, в одномандатном избирательном округе № 50 лидирует Покровский городской глава, кандидат от Оппозиционного блока Руслан Требушкин. Он опережает своего оппонента - Добропольского городского главу Андрея Аксенова - на 641 голос после обработки 97,34% протоколов.

Округ №50 включает Покровск, Мирноград, Доброполье и Добропольский район Донецкой области.

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Теги: #Рада#выборы#спецназ#Донецкая область#Покровск