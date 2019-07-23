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На Донетчине протестуют с палатками и шинами из-за возможных фальсификаций на выборах (фото)

17:59, 23 июля 2019
Выборы 2019
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На месте находится руководство областного главка и местной полиции / dn.npu.gov.ua

В городе Покровск Донецкой области продолжается протестная акция из-за возможных нарушений во время выборов, из-за чего избирательная комиссия не работает.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области. "Наблюдатели в окружной избирательной комиссии № 50 обнаружили признаки нарушений избирательного процесса, из-за чего возле помещения ОИК началась протестная акция. Протестующие установили палатки, а также начали подносить шины", - говорится в сообщении.

По информации о нарушениях избирательного процесса начато досудебное расследование по ч.3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов).

dn.npu.gov.ua

"В округе №50 с центром в городе Покровск Донецкой области произошли столкновения после того, как наблюдатели заметили расхождения в цифрах в протоколах комиссий", - сообщает, в свою очередь, гражданская сеть "Опора".

dn.npu.gov.ua
dn.npu.gov.ua

Ранее на Закарпатье на избирательном участке № 210489 (округ № 72) результаты голосования в мажоритарном округе признаны недействительными.

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Теги: #выборы#протесты