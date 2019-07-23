На одном из участков на Закарпатье признано недействительным голосование за мажоритарщиков

На участке № 210489 избирателям, которые изменили место голосования, выдали бюллетени для голосования в одномандатном избирательном округе.

На Закарпатье на избирательном участке № 210489 (округ № 72) результаты голосования в мажоритарном округе признаны недействительными.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

В качестве обоснования, указанный п. 1 ч. 1 ст. 92 закона "О выборах народных депутатов Украины".

На сайте "Гражданской сети "ОПОРА", согласно информации из ОИК ОВО № 72, на соответствующем участке 61 избиратель, который воспользовался процедурой временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса, получил бюллетень для голосования в одномандатном избирательном округе.

В то же время, согласно действующему избирательному законодательству, бюллетень для голосования за кандидата в одномандатном округе лицам, которые изменили место голосования, не выдается - в день выборов такие лица должны получить только один бюллетень для голосования за политические партии.

По словам члена ОИК Ивана Деяка, члены участковой избирательной комиссии сами признали голосование в одномандатном округе на своем участке недействительным и составили соответствующий акт.