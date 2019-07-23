Полиция вызвала на допрос членов ОИК, которые саботировали работу комиссии на скандальном 94-м округе

Правоохранители вручили повестки бывшим членам ОИК.

Двух бывших членов областной избирательной комиссии вызвали на допрос из-за событий на избирательном округе №94, что в Киевской области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции.

"22 июля в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 157 (Препятствование осуществлению избирательного права) УК Украины, работники следственного отдела Обуховского отдела полиции вручили повестки на допрос двум бывшим членам ОИК", - говорится в сообщении.

Как отмечается, процессуальный документ с вызовом на 25 июля правоохранители вручили гражданам среди улицы.

"Эти лица, которые в свое время работали в окружной избирательной комиссии №94, сейчас в избирательном процессе участия не принимают", - подчеркнули в полиции.

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Напомним, на 94-м округе Киевской области, где за мандат спорили телеведущий Александр Дубинский и нардеп Игорь Кононенко, ситуация во время выборов была напряженная. В частности, сообщалось об использовании двойников кандидатов, партий клонов, а также о бегстве членов окружной избирательной комиссии. Кроме этого полиция задержала "титушек", которые, по данным следствия, перехватывали членов участков с документами окружной комиссии.

21 июля в Украине прошли внеочередные парламентские выборы. Причиной их проведения стало то, что на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Раду XVIII созыва из-за формального отсутствия коалиции с 2016 года.