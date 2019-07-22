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Дубневич признал поражение на проблемном округе во Львове

23:35, 22 июля 2019
Выборы 2019
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Богдан Дубневич признал поражение на выборах / фото УНИАН

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В округе посчитано 99.28% голосов. Осталось принять результаты нескольких львовских участков, на которых социологи отдавали большинство Васильченко.

"Сегодня такой шанс (наведения порядка в округе) выпал моему конкуренту", – признал Дубневич победу Васильченко.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук пожаловался, что по данным экзит-пола в округе №118 с отрывом в более чем 13% побеждает Васильченко, однако сайт ЦИК показывал Дубневича.

По данным "Голоса", участки, где побеждал Дубневич, первыми передавали данные в окружные комиссии, в то время как данные с участков, где побеждала Васильченко, не принимали и отправляли на доработку или уточнения.

Вакарчук обратился в правоохранительные органы.

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Теги: #Рада#выборы#Львовщинапогода во Львове