Европарламент ждет от новой Рады и президента активизации усилий в борьбе с коррупцией

В Европейском парламенте отмечают, что достижения в преодолении коррупции не соответствуют ожиданиям украинцев и международного сообщества.

В Европейском парламенте призывают новую Верховную Раду и президента Украины Владимира Зеленского активизировать усилия в борьбе с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал глава делегации Европейского парламента Дэвид Макаллистер.

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Он подчеркнул, что вопрос борьбы с коррупцией было одним из главных во время внеочередных выборов в Верховную Раду. "Не вызывает сомнений, что результаты последних пяти лет не соответствуют ожиданиям граждан, а также международного сообщества. Вместе с тем осуществляемые меры превосходят все, что было сделано в этой сфере со времени провозглашения независимости", - сказал Макаллистер.

"Новоизбранные депутаты Верховной Рады вместе с президентом Украины должны опираться на достижения последних пяти лет и активизировать усилия, чтобы наконец-то реализовать ожидания граждан", - заявил Макаллистер.

Как сообщал УНИАН, международные наблюдатели от ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО и Европарламента констатировали, что избирательная кампания была конкурентной, несмотря на злоупотребления в ряде мажоритарных округов.