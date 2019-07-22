В Раду прошла одна националистка

Оксана Савчук победила в округе №83 в Ивано-Франковской области.

В одномандатном избирательном округе №83 в Ивано-Франковской области на внеочередных выборах в Верховную Раду победила кандидат от Всеукраинского объединения "Свобода" Оксана Савчук.

Об этом сообщается на сайте ЦИК, по результатам 100% подсчитанных протоколов.

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Отмечается, что за Савчук проголосовали 46,67% избирателей, что составляет почти 35,5 тысячи человек.

Второе место занял представитель партии «Слуга народа» Андрей Сторожук. За него отдали свои голоса 23,28% избирателей (17 680 человек).

На третьем месте - кандидат от Европейской солидарности Алексей Петечел. Его поддержали 12,49% избирателей.

Стоит отметить, что Оксана Савчук - единый представитель партии "Свобода", которая на данный момент попадает в парламент.

Как сообщал УНИАН, по данным обработки 62,48% протоколов, партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах. Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержали 13,01%, "Европейскую солидарность" – 8,52%, "Батькивщину" - 8,02%; "Голос" – 6,30%.