В штабе "Слуги народа" рассказали о нарушениях, которые фиксируют на выборах

Среди нарушений подкуп, подвоз, манипулирование.

В штабе партии "Слуга народа" рассказали о нарушениях, которые фиксируют на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель штаба Александр Корниенко.

"Та информация, которая поступает на "горячую линию" нашу через наш телефон, социальные сети, несколько таких моментов, которые, кстати, были и на президентской кампании, это те технологии, когда члены комиссий на УИК рассказывают, что надо голосовать "против" кандидата", - сказал он.

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То есть, как объяснил Корниенко, людям говорят, если они против какого-то кандидата, то напротив него надо поставить галочку, что является манипулированием.

"Не дают пользоваться своими ручками комиссии. Руководители комиссий, члены комиссий, наблюдатели агитируют на участках или не выдают, или выдают там, где не надо, бюллетень за мажоритарщика... Традиционно - проблема со списками... Подкуп, подвозы активно происходят", - рассказал Корниенко.

Как сообщал УНИАН, ЦИК пока не зафиксировала системных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты внеочередных парламентских выборов.