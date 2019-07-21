КИУ заявил о задержании полицией в округе на Черниговщине людей, проводящих экзит-пол

Штаб одного из кандидатов заявил о подкупе избирателей, а общественная организация - о незаконном вмешательстве полиции в опрос.

В Черниговской области Комитет избирателей Украины сообщает о задержании полицией людей, которые проводят экзит-пол в округе №210.

Соответствующую информацию КИУ обнародовал на своем сайте.

Согласно сообщению, в округе №210 в Черниговской области штаб одного из кандидатов обвинил интервьюеров общественной организации «Прозрачная политика» в подкупе избирателей.

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В частности, в том, что во время проведения опроса они вводят в планшеты информацию об избирателях, после чего те якобы получают средства на мобильные телефоны. Следствием этого заявления стало массовое изъятие планшетов и задержка интервьюеров представителями Национальной полиции.

Вместе с тем представители общественной организации указывают на препятствование полиции проводить экзит-пол.

По словам очевидцев, полицейские пытаются отобрать электронные средства проведения экзит-пола, безосновательно обвиняют людей, которые стоят на выходе с участков, в попытке подкупить избирателей и звучат заявления о возможном задержании гражданских активистов. И такая ситуация наблюдается практически на каждом избирательном участке округа.

В ГО «Прозрачная политика» заявляют, что проводят опрос общественного мнения в избирательном округе №210 на законных основаниях. В частности, 20 июля они проинформировали Прилуцкий отдел полиции о проведении социологического исследования. Организация обратилась в полицию с просьбой принять меры по охране порядка с целью недопущения совершения преступлений, предусмотренных ст. 170 Уголовного кодекса Украины в виде препятствования законной деятельности общественных организаций.

Между тем, представители Национальной полиции уточняют, что обязаны реагировать любую информацию о нарушении действующего законодательства, которая к ним поступает.