В Черновцах на инфостендах двух кандидаток обнаружили одинаковые тексты предвыборных программ

Одна из кандидаток думает над тем, чтобы подать исковое заявление в суд из-за этого инцидента.

В Черновцах наблюдатели зафиксировали одинаковые тексты предвыборных программ двух кандидаток в народные депутаты, которые размещены на информационных стендах на избирательных участках в пределах округа №201.

Об этом в Facebook сообщила кандидат в нардепы от партии «Самопомич» Инна Кубай.

Она опубликовала фотографию, на которой видно, что на ее информационном стенде и на инфостенде кандидата в нардепы от партии «Слуга народа» Елены Лис содержится идентичный текст предвыборной программы, который начинается со слов "Я - в команде президента Украины Владимира Зеленского...".

Кубай сообщила, что думает над тем, чтобы подать исковое заявление в суд из-за этого инцидента.

«Вот думаю, подать в суд и ходатайствовать о признании выборов недействительными в 201-м округе в результате введения избирателей в заблуждение из-за ошибки ЦИК?», - заявила Кубай.