На Киевщине кандидатов-самовыдвиженцев пытались пропиарить как «Слуг народа» (фото, видео)

Недобросовестная агитация касается, в частности, кандидатки Анны Ризатдиновой, которую СМИ называют супругой нардепа-беглеца Александра Онищенко.

В Киевской области заинтересованные лица пытались «пропиарить» нескольких кандидатов в народные депутаты, безосновательно прикрываясь брендом партии «Слуга народа». Полиция изъяла 44 тысячи экземпляров агитматериалов с недостоверной информацией.

Читайте такжеВ Киеве прошла пресс-конференция о массовом подкупе избирателей на столичном округе № 217 (видео)

Как сообщается на сайте нацполиции, указанная агитпродукция распространялась с одного из частных агропредприятий города Кагарлык. Для ее распространения нанимали студентов и несовершеннолетних.

«Заплатив 600 гривень за 6 часов работы, молодежь организованно развезли автобусами в определенные места для агитации – в города Ракитное, Кагарлык и Мироновка. Во время распространения этих агитационных материалов сотрудники полиции задержали 14 человек. На них составлены административные материалы, согласно ч.2 ст.212-13 КуоАП (распространение печатных материалов предвыборной агитации без данных о тираже)», – говорится в сообщении.

Полиция установила, что несколько кандидатов, в пользу которых проводилась агитация, не имеют никакого отношения к партии «Слуга народа». А печатная продукция изготовлена с фальшивым информационным наполнением.

«Также установлено, что агитматериалы распространялись с одного из частных аграрных предприятий, расположенного в городе Кагарлык. По предварительной информации, это агропредприятие принадлежит к сфере управления ЧАО «Мироновский хлебопродукт». На основании постановления суда сотрудники полиции провели в помещении агропредприятия санкционированный обыск. В результате которого было обнаружено и изъято 44 тысячи различного вида печатных материалов агитационного содержания», – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права).

Согласно обнародованным полицией фото- и видеоматериалам, речь идет о беспартийных кандидатах-самовыдвиженцах в одномандатном избирательном округе №93. В частности – Олеге Донченко, Александре Жукотанском и Анне Ризатдиновой, которую СМИ называют женой нардепа-беглеца Александра Онищенко.

Накануне сообщалось, что в Белой Церкви полиция опломбировала агитационные билборды кандидата в депутаты Ярослава Яременко. Наблюдатели «ОПОРЫ» отметили, что с начала избирательного процесса кандидат-самовыдвиженец строил свою предвыборную кампанию, используя признаки партии «Слуга народа», хотя не является ни членом партии, ни кандидатом от нее.