В избирательном округе № 95 определилась пятерка лидеров – соцопрос Фонда инновационных проектов

На первое место выходит Александр Горобец – кандидат от партии "Слуга Народа" с 28,4%.

Общественный союз Фонд инновационных проектов обнародовал данные социологического опроса на избирательном округе № 95.

По его результатам, борьба за место в Верховной Раде развернется между пятью кандидатами.

Если бы выборы народных депутатов от округа № 95 происходили в следующее воскресенье, голоса распределились бы таким образом.

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На первое место выходит Александр Горобец – кандидат от партии "Слуга Народа" с 28,4%. Второе занимает самовыдвиженец Владимир Карплюк, у него 23,6%. Третье – самовыдвиженка Маргарита Овчаренко с 6,7%. Четвертое – Мирослава Смирнова от Удара с 5,3%. Пятое – Анжела Макеева, самовыдвиженка – 5,1%.

Другие кандидаты набирают менее 2% каждый.

Опрос проходил 6-14 июля 2019 года. Всего методом индивидуального интервью были опрошены 802 респондента в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность составляет не более 3,5%.