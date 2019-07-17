В избирательном округе № 95 определилась пятерка лидеров – соцопрос Фонда инновационных проектов
Общественный союз Фонд инновационных проектов обнародовал данные социологического опроса на избирательном округе № 95.
По его результатам, борьба за место в Верховной Раде развернется между пятью кандидатами.
Если бы выборы народных депутатов от округа № 95 происходили в следующее воскресенье, голоса распределились бы таким образом.
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На первое место выходит Александр Горобец – кандидат от партии "Слуга Народа" с 28,4%. Второе занимает самовыдвиженец Владимир Карплюк, у него 23,6%. Третье – самовыдвиженка Маргарита Овчаренко с 6,7%. Четвертое – Мирослава Смирнова от Удара с 5,3%. Пятое – Анжела Макеева, самовыдвиженка – 5,1%.
Другие кандидаты набирают менее 2% каждый.
Опрос проходил 6-14 июля 2019 года. Всего методом индивидуального интервью были опрошены 802 респондента в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность составляет не более 3,5%.