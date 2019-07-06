Суд не стал снимать партию Саакашвили с выборов

29 июня Центризбирком во исполнение решения Верховного суда зарегистрировал 88 кандидатов в народные депутаты в многомандатном округе и 9 - в одномандатных от партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили.

Шестой апелляционный административный суд отказал Партии пенсионеров Украины в удовлетворении иска к Центральной избирательной комиссии о признании противоправной регистрации кандидатов в народные депутаты в одномандатных округах и в многомандатном округе от партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили.

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Такое решение было объявлено коллегией судей сегодня, 6 июля.

"Суд решил: в удовлетворении административного иска Партии пенсионеров Украины к Центральной избирательной комиссии, третье лицо - политическая партия "Движение новых сил" Михеила Саакашвили о признании противоправным и отмене постановления №1382 от 29 июня 2019 года в части обязательства по событию - отказать полностью", - сказал председательствующий судья.

Как сообщал УНИАН, 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии "Движение новых сил". В ЦИК объяснили, что внеочередные выборы были назначены указом президента от 21 мая, поэтому рассмотрение 8 мая на заседании политсовета партии "ДНС" вопросов, связанных с участием партии в выборах, не могли быть осуществлены.

25 июня Шестой апелляционный админсуд отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации списка партии "Движение новых сил" на внеочередных выборах в Верховную Раду.

29 июня Верховный суд, отменив постановление суда предыдущей инстанции, обязал ЦИК зарегистрировать партию Саакашвили для участия в выборах.

В тот же день, 29 июня, Центризбирком во исполнение решения Верховного суда зарегистрировал 88 кандидатов в народные депутаты в многомандатном округе и 9 - в одномандатных от партии "Движение новых сил".