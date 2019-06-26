На выборах зарегистрированы восемь Зеленских

У этих кандидатов с действующим президентом совпадает только фамилия, а имена и отчества разные.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала восемь кандидатов с фамилией Зеленский.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

По ее словам, у этих кандидатов с действующим президентом совпадает только фамилия, а имена и отчества разные.

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Так, по данным, размещенным на сайте ЦИК, кандидатом в народные депутаты в избирательном списке "Оппозиционного блока" под номером 114 зарегистрирована Наталья Капитоновна Зеленская, в списке "Украинской стратегии Гройсмана" под номером 38 - Ярослав Николаевич Зеленский, в ОИО №113 - Василий Сергеевич Зеленский, №159 - Владимир Сергеевич Зеленский, №168 - Николай Владимирович Зеленский, №107 - Олег Викторович Зеленский, №113 - Александр Иванович Зеленский, №112 - Сергей Александрович Зеленский.

Как отметила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, чтобы избежать умышленных фальсификаций, ЦИК обязывает людей, которые недавно сменили фамилию, предоставлять данные о своей предыдущей фамилии, чтобы комиссия могла проверить отсутствие судимостей и сроки пребывания лиц за границей.

Как сообщалось, в Верховную Раду баллотируются 5 тысяч 845 кандидатов, из них 3 тысячи 171 кандидат-мажоритарщик и 2 тысячи 674 кандидата, включенные в списки партий.