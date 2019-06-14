Лидеры партий рассказали об отношении к открытым спискам на выборах в Раду

Партийцы хотят изменений в избирательном законодательстве.

21 июля 2019 года в Украине должны состояться внеочередные парламентские выборы. Голосование – по старому избирательному законодательству, ведь нынешние нардепы изменения в законодательство не смогли принять.

Соответственно остаются партийные списки и мажоритарка. Под давлением общественного желания партии сейчас обнародуют свои списки, возникают вопросы к кандидатам, а также происходят незначительные зачистки этих списков.

В программе "Право на власть" на телеканале "1+1" лидеры политических партий ответили, поддерживают ли они открытые списки и будут ли голосовать за них, если пройдут в новую Верховную Раду.

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков:

"Открытые списки обязательно надо внедрять. К сожалению, до сих пор "висит" так называемый кодекс, который случайно приняли в первом чтении и вложили в него четыре тысячи правок для того, чтобы только не принимать. И именно поэтому выборы сегодня проходят в том формате, в котором они проходят. Если бы действительно было выполнено то, что было заложено в коалиционном соглашении... "Слуга народа" будет голосовать за открытые списки".

Лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман:

"Я считаю, что это просто правильно. Это даст совершенно новое качество украинского парламента. Это даст состязательность на округах между членами партий. И это будет выбор не партийных боссов, а людей".

Лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый:

"Двумя руками за открытые списки. И альтернативы этому нет".

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Лидер партии "Наши", первый номер в списке партии "Оппозиционный блок" Евгений Мураев:

"Открытые списки – это, по сути, мажоритарка с партийной конкуренцией. Я считаю, что на сегодня максимально ощутимы и ответственные исключительно мажоритарные депутаты, потому что это единственные представители законодательной власти, которых вы иногда видите на местах. Все те, кто проходят за спинами того же Зеленского... Ну, скажите, что за уровень у нас политической культуры, при которой безымянный кандидат "Слуги народа" что-то набирает. Ну, завтра это будет "Чикатило" или еще кто. Так не должно быть. Страна должна знать своих героев. Я – за открытые списки. Потому что это – отчасти мажоритар. И это надо было принимать. Но, как правило, все обещают снятие неприкосновенности, открытые списки. Но когда им выгодно – голосуют совершенно за другое".

Пятый номер в списке партии "Европейская солидарность" София Федина:

"Открытые списки – да. Единственное, что законопроекты должны быть четко и понятно прописаны и не должны приниматься на колене среди ночи".

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук:

"Я трижды лично просил предыдущего президента о том, чтобы он сделал все, чтобы это было принято до выборов. К сожалению, этого не произошло. Я написал программную статью об этом. И поэтому – это один из наших приоритетов. Мажоритарка – это зло, она должна отойти. Потому что это гречка, потому что это коррупция, потому что это подкуп, потому что это депутаты, которые становятся феодалами, это XVI век с крепостными и феодалами. Нам надо идти в Европу и забыть об этом. Открытые списки – это то, что мы будем поддерживать в первый же день работы Верховной Рады".