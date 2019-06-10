Стало известно, почему Вилкул не явился на съезд "Оппоблока"

По словам коллеги Вилкула, он себя нехорошо чувствует.

Член "Оппозиционного блока" Александр Вилкул не присутствовал на съезде политсилы, который состоялся в Киеве в понедельник, 10 июня.

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Об этом "Вестям" рассказал Евгений Мураев. "Он себя не очень хорошо сегодня чувствует. Но он второй (в списке "Оппоблока" на выборы, - УНИАН.), вы слышали. Он обязательно появится", - сказал Мураев.

Как сообзал УНИАН, список кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах от партии "Оппозиционный блок" возглавил Евгений Мураев.