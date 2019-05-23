Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали: Верховный суд получил заявление

В течение пяти дней судья должен вынести постановление о следующих процессуальных действиях.

В Верховный суд поступило исковое заявление о признании противоправным и недействительным указа президента Украины Владимира Зеленского «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

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Отмечается, что заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая. Дело зарегистрировано под номером 9901/275/19.

В Верховном суде напоминают, что, согласно Кодексу административного судопроизводства Украины, судья в течение пяти дней со дня подачи искового заявления должен вынести постановление о следующих процессуальных действиях.

Как сообщал УНИАН, 21 мая Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, в свою очередь, заявил о поддержке инициативы по поводу обращения в Конституционный суд относительно указа президента о роспуске парламента.