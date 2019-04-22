У Зеленского назвали нынешние выборы "одними из самых чистых" в новейшей истории Украины

Юрист штаба Зеленского подчеркивает, что не было зафиксировано системных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

Главный юрист избирательного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, эксперт по избирательному праву Вадим Галайчук называет нынешние выборы "одними из самых чистых" в новейшей истории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

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"Юристы прошлой ночью скучали ... По признанию всех, кто наблюдал активно за этими выборами, это были, пожалуй, одни из самых чистых выборов в новейшей истории Украины", - отметил Галайчук и добавил, что в то же время еще необходимо дождаться официальных отчетов наблюдателей.

По его словам, все сходятся на том, что не было системных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

"Из-за того, что не было масштабных нарушений, мы, я имею в виду юристов избирательного штаба Владимира Зеленского, мы очень надеемся, что и судов не будет. На сегодняшний день у нас нет информации о том, чтобы где-то в городах, в регионах рассматривались какие-то избирательные споры, какие-то жалобы именно на нарушения в ходе голосования или подсчета голосов", - заметил Галайчук.

В то же время он не исключил каких-то судебных исков с целью затягивания процесса установления окончательных официальных результатов выборов.