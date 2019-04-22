Окончательная явка избирателей во втором туре президентских выборов составила 62%

Наибольшую активность избирателей зафиксировали во Львовской и Днепропетровской областях, а также в столице.

Окончательная явка во втором туре выборов президента Украины составила 62,09%,

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Читайте такжеНа выборах не зафиксировано использования админресурса и вброса бюллетеней - спикер МВД

По состоянию на 20:00 21 апреля наибольшая активность избирателей зафиксирована во Львовской и Днепропетровской областях (67,34% и 65,82% соответственно), а также в Киеве (65,85%).

Самая низкая явка зафиксирована в Закарпатской области (46,38%).

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 80,78% электронных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования во втором туре выборов президента Украины.

За кандидата в президенты, бывшего шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,09%, или 11 036 150 избирателей. За его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко - 24,57%, или 3 709 935.