ЦИК обработала более 80% протоколов: поддержка Зеленского достигла 11 миллионов голосов

За Зеленского проголосовали 73,09%, за Порошенко - 24,57% избирателей.

Центральная избирательная комиссия обработала 80,78% электронных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования во втором туре выборов президента Украины.

Соответствующие данные размещены на сайте ЦИК.

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За кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,09%, или 11 036 150 избирателей.

За его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко - 24,57%, или 3 709 935.

Как сообщал УНИАН, по результатам Национального экзит-полла, во втором туре президентских выборов, 21 апреля, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 25,5% избирателей. Согласно данным из 199 избирательных округов, активность избирателей во втором туре выборов президента составила 62,07%.