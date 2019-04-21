"Будут новые люди": Зеленский рассказал о первых кадровых решениях на посту президента

На вопрос о судьбе Юрия Луценко, Зеленский отметил, что нынешний генпрокурор – это "старая команда".

Кандидат в президенты Владимир Зеленский, который по данным экзит-поллов побеждает во втором туре, заявил, что будет "назначать новых людей".

Так он ответил на вопрос о первых кадровых решениях на новой должности. Об этом пишет ТСН.

На уточняющий вопрос о судьбе Юрия Луценко, Зеленский отметил, что нынешний генпрокурор – это "старая команда". "Мы будем назначать новых людей. И это касается не только господина Луценко", - сказал кандидат.

Вместе с этим Зеленский отметил, что по поводу кадровых назначений будет отдельная пресс-конференция.

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Также Зеленский анонсировал кадровые перестановки участников Минского формата. Что касается возможного назначения Порошенко на какую-то должность, то Зеленский отметил, что, если народ захочет такого назначения, то он может подумать над этим вопросом.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента Украины. Согласно данным Национального экзит-пола и экзит-пола ТСН, победу одержал Владимир Зеленский. Он получил почти 75%, тогда как действующий президент Петр Порошенко - около 25%.