Дебаты на" Олимпийском": за трансляцией к Общественному обратились почти 50 телеканалов

Ранее глава Общественной говорил, что дебаты с НСК «Олимпийский» будут транслировать более 20 зарубежных каналов.

Относительно сигнала для трансляции дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского к Общественному уже обратились 40 украинских телеканалов и 9 иностранных.

Об этом сообщила Громадському пресс-секретарь Общественного Виктория Сидоренко.

По ее словам, среди иностранных есть информагентство, которое также распространяет другим иностранным СМИ, поэтому точное количество иностранных СМИ, которые приняли сигнал пока определить трудно.

Читайте такжеПоявилось расписание трансляции дебатов Порошенко и Зеленского

Ранее глава Общественной говорил, что дебаты с НСК «Олимпийский» будут транслировать более 20 зарубежных каналов.

По результатам первого этапа президентских выборов, во втором туре будут соревноваться шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Первый лидировал с разницей в 14.29%. Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

Сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. По закону дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов.

Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00.

Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН.