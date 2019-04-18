Две сцены и кордон правоохранителей между сторонниками кандидатов: появилась схема дебатов на "Олимпийском"

Данная схема пока не утверждена, однако известно, что сцены точно будет две.

Штабы кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжают вести переговоры по организации дебатов на НСК "Олимпийский".

На своей странице в Facebook председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, который присутствовал на встрече штабов, раскрыл некоторые подробности предстоящих дебатов и опубликовал вероятную схему размещения сцен и сторонников кандидатов, которую пока не утвердили. Согласно ей, с одной стороны на трибунах будут сторонники Порошенко, напротив - Зеленского. Под каждой сценой будут фан-зоны, которые будут разделены кордоном правоохранителей.

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Аласания рассказал, что штабы согласовали, что сцен будет две. Также, по его словам, символику партий использовать не будут, трибуны поделят поперек, артистов будут запускать по очереди, а билеты поделят пополам, и каждый штаб будет распространять свои. Дебаты начнутся в 19.00 19 апреля.

"Да, глаза вас не обманывают: сцен будет две. Сигналов будет два. Телетрансляций, похоже, тоже будет две. Это еще ничего, концертов вообще планировалось четыре: два до, два после (в каждого кандидата свои)", - написал Аласания.

Несогласованными остаются вопросы о количестве вопросов кандидатам (три или четыре), кто будет ведущим, будет одна трансляция для всех каналов или у каждого своя.

Аласания подчеркнул, что НОТУ не является организатором дебатов на "Олимпийском". Общественный вещатель будет проводить теледебаты в студии НОТУ с 20.00 до 21.00 19 апреля.