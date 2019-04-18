Дебаты на "Олимпийском": организаторы рассматривают кандидатуры нескольких ведущих

Пока формат мероприятия не утвержден.

Формат предвыборных дебатов между двумя кандидатами в Президенты Украины до сих пор не утвержден.

Известно лишь, что они начнутся на НСК Олимпийский в 19:00, передает ТСН.

До сих пор неизвестно, кто будет ведущим. Организаторы рассматривают несколько вариантов: это могут быть журналисты, которых утвердили в качестве ведущих дебатов на "Суспильном" - Мирослава Барчук и Павел Казарин. Или же это будет двое ведущих с коммерческих каналов, которых предлагает каждый штаб.

В настоящее время рассматривают участие ведущей ICTV Елены Фроляк и ведущего телеканала "Украина" Олега Панюты. ТСН спросила у Елены Фроляк, получала ли она приглашение, ведущая искренне удивилась и ответила: никаких предложений не было. Так же неожиданностью эта информация стала для Панюты.

На стадионе уже монтируют сцены. Само место проведения дебатов будут охранять десять тысяч полицейских. Территорию уже проверили спасатели, медики и нацгвардейцы. В штабе Зеленского сообщили, что распространили более 10 тысяч билетов. Зрителей будут пускать на стадион с 16.30.

До сих пор продолжались споры между штабами о том, как рассадить людей. По последней информации, они пришли к согласию. Сектора будут заполнены пополам сторонниками кандидатов.

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Напомним, 31 марта состоялся первый тур президентских выборов. Вечером стали известны результаты экзит-полов - в соответствии с ними, больше всего голосов набрали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. По данным обработки 100% электронных протоколов ЦИК Зеленский набрал 30,24%, а Порошенко - 15,95% голосов избирателей. 1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила на теледебаты кандидатов в президенты. Сначала команда Зеленского отказалась от предложения. Украинцы начали распространять в соцсетях хэштег #хочубачитидебати.

Вечером 3 апреля кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский вызвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и выдвинул ряд условий. В ночь на 4 апреля Петр Порошенко заявил, что готов дебатировать на стадионе со своим соперником во втором туре выборов президента.

15 апреля в штабе Порошенко сообщили, что между представителями НСК "Олимпийский" и штабами кандидатов достигнута договоренность об аренде стадиона для проведения дебатов 19 апреля. Вечером того же дня Зеленский записал новое видеообращение, в котором рассказал о старте распространения билетов на дебаты.