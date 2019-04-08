В ЦИК рассказали, до какого числа можно изменить место голосования

Изменить место голосования для участия во втором туре выборов президента украинцы могут до 15 апреля.

Изменить место голосования для участия во втором туре выборов президента Украины граждане могут до 15 апреля включительно.

Об этом говорится в календарном плане мероприятий по подготовке и проведению повторного голосования по выборам президента Украины, который состоится 21 апреля.

Читайте такжеЦИК принял постановление о проведении второго тура президентских выборов

Согласно документу, обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей для временного изменения места голосования без изменения места регистрации украинцы могут до 15 апреля включительно. Люди, которые по состоянию здоровья не могут прийти для голосования на избирательный участок, до 20.00 19 апреля могут подать в участковую избирательную комиссию по почте или через других лиц собственноручно написанное заявление с просьбой обеспечить голосование по месту пребывания, к которому прилагается справка из медицинского учреждения.

В плане также указано, что избирательные бюллетени государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» должно изготовить до 14 апреля включительно.

Также отмечается, что проведение предвыборной агитации разрешено до 24.00 19 апреля.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля ЦИК объявила официальные результаты первого тура выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта.

Согласно результатам, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95% избирателей, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,40%, за сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За життя» Юрия Бойко - 11,67%, за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко - 6,91%, за самовыдвиженца Игоря Смешко - 6,04%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,48%, за кандидата от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александра Вилкула - 4,15%, за кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского - 1,62%.

Все остальные кандидаты на пост президент получили менее 1% голосов избирателей.

В тот же день ЦИК приняла постановление о проведении повторного голосования по выборам президента.