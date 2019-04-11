Песах не помеха: главный раввин рассказал, как иудеи смогут проголосовать на выборах

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман обратился к ЦИК с просьбой продлить работу участков во втором туре президентских выборов 21 апреля в связи с иудейским праздником Песах.

Центральная избирательная комиссия не будет продлевать работу избирательных участков из-за иудейского праздника Песах.

Об этом главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман сообщил на своей странице в Facebook.

"10 апреля ЦИК ответил, что, к сожалению, не может изменить норму действующего закона о времени работы избирательных участков, так как это норма закона, а не решение Центризбиркома", - сказано в сообщении.

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Главный раввин отметил, что, согласно законодательству, все, кто до 20.00 пришел на участки, смогут проголосовать даже после их закрытия.

"Таким образом, можно войти на избирательный участок до 20.00 и оставаться там до исхода праздника в 20:54, то есть до выхода звёзд. После чего исполнить свой гражданский долг", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля Моше Реувен Асман обратился к ЦИК с просьбой до 22.30 продлить работу избирательных участков во втором туре президентских выборов 21 апреля в связи с иудейским праздником Песах.