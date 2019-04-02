Еврейская Пасха 2019: когда отмечается, что можно и что нельзя в Песах

Начало Песаха приходится на 14-й день весеннего месяца нисан, который по солнечно-лунному еврейскому календарю является первым месяцем в библейском году.

Еврейская Пасха (Песах) отмечается в середине весны. Это один из главных иудейских праздников.

Какого числа Песах в 2019 году, каково значение этого праздника и какие традиции соблюдаются, узнайте в материале.

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Когда еврейская Пасха в 2019 году

Песах - это один из древнейших иудейских праздников, он посвящается самому главному событию библейской истории, которое считается началом истории еврейского народа - Исходу из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства.

По традиции еврейская Пасха (или Песах) празднуется в течение семи дней в Израиле. А вот у диаспор, проживающих за пределами страны, Пасха длится восемь дней. Начало Песаха приходится на 14-й день весеннего месяца нисан, который по солнечно-лунному еврейскому календарю является первым месяцем в библейском году.

Еврейская Пасха 2019 года приходится на период с вечера пятницы, 19 апреля, до субботы, 27 апреля.

Традиции еврейской Пасхи

Песах - семейный праздник, во время которого иудеи собираются дома за празднично накрытым столом при свечах, совершают ритуальную пасхальную церемонию, вспоминают историю своего народа, читают молитвы Агады.

Главное требование на Песах – это запрет на хамец или квасное, т.е. продукты, которые прошли процесс закваски и брожения. К такой еде относится дрожжевой хлеб, а также макароны, сдоба, пиво и т.д. Накануне Песаха даже производится ритуальное очищение жилья от остатков хамеца. Разрешен исключительно пресный хлеб – маца. Дело в том, что исход евреев из Египта происходил настолько быстро, что хлеб, приготовленный в дорогу, просто не успел подойти из теста.

Другие обязательные блюда во время праздничной трапезы седер, помимо мацы, это зажаренный жертвенный ягненок, горькие травы, тертые фрукты и молотые орехи, яйца, рыба, а также четыре ритуальных бокала вина и другие угощения.

Что можно и что нельзя в Песах

На протяжении всех дней Песаха Тора запрещает в каком бы то ни было виде употреблять в пищу квасное. Это та самая еда, которой евреи не успели запастись, когда покидали Египет. Также избегают тех продуктов, которые могут забродить. Солодовые ликеры, пиво и другие алкогольные напитки на основе дрожжей запрещены.

В первый день Песаха запрещаются все виды работ. В синагоге проводится торжественное богослужение. Пять последующих дней называются "обычными днями праздника" и считаются рабочими. В эти дни в Иерусалиме у Стены Плача проводится церемония благословения священников, в которой принимают участие только потомки священнического рода левитов.

Седьмой день Песаха завершает торжества праздника и считается нерабочим. Он отмечается в радостной атмосфере, с пением и танцами. В полночь в синагогах и в религиозных учебных заведениях устраивается церемония "разделения морских вод". Восьмой день Песаха отмечается только в регионах диаспоры, где праздничными являются первые два дня и заключительные два дня.

Как сообщал УНИАН, четыре дня подряд будут отдыхать украинцы в апреле в честь Пасхи.