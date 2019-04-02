В Качановской колонии проголосовали за Тимошенко – данные ЦИК

За кандидата в президенты Юлию Тимошенко отдали свои голоса 110 избирателей.

За лидера парламентской фракции "Батькивщина" и кандидата в президенты Юлию Тимошенко отдали свои голоса 110 из 271 избирателя на участке в Качановской колонии в Харькове.

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Среди 271 избирателей, принявших участие в голосовании на очередных выборах президента Украины 31 марта на специальном участке №631375, расположенном в Качановской исправительной колонии в Харькове, больше всего голосов получила лидер парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Украины по состоянию на 2 апреля, передает gordonua.com.

За Тимошенко отдали голоса 110 человек, на втором месте – шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 68 человек. За нынешнего президента Украины Петра Порошенко проголосовали 20 избирателей в Качановской колонии.

В 2011 году Печерский районный суд Киева приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. С декабря 2011 года она отбывала наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове. 22 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за освобождение Тимошенко.