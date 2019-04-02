У президента Польши заявили, что не имеют фаворита на украинских выборах

У президента Польши отметили, что тщательно будут следить за ходом избирательной кампании перед вторым туром.

Варшава заявляет, что не имеет фаворита на президентских выборах в Украине и поддержит любой демократический выбор украинского народа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента Польши.

Читайте такжеЦИК обработала более 97% протоколов, Зеленский опережает Порошенко почти вдвое

"Мы, польские политики, особенно здесь, в президентском дворце, не имеем своего фаворита, поскольку не вмешиваемся в политические решения других стран. Мы довольны тем, что первый тур выборов в Украине свидетельствует о развитии демократических институтов", - сказал глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

По его словам, Польша тщательно будет следить за ходом избирательной кампании перед вторым туром.

Представитель президента считает важным, чтобы Украина и в дальнейшем шла путем реформ и изменений, которые дадут ей возможность сблизиться с институтами западного мира. Щерский убежден: если выборы пройдут по демократическим стандартам, то независимо от того, какими будут результаты, это будет свидетельствовать о сохранении западного курса, что крайне важно для Варшавы.

Он отмечает, что на основании результатов первого тура сложно предсказать результаты второго.

"Сейчас начинается совсем другая кампания, совсем другое политическое соперничество исключительно между двумя кандидатами. Следовательно, это будет означать полную реорганизацию электората и распределения поддержки", - подчеркнул глава канцелярии Польши.

"Выборы должны показать, что Украина является страной со стабилизированной демократической процедурой, так как это будет еще один аргумент в пользу приближения Украины к Западу", - подчеркнул Щерский.