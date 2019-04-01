В Евросоюзе ожидают свободных и справедливых выборов президента Украины во втором туре

В Евросоюзе заявляют, что кандидатам важно соблюдать демократические принципы и избегать провоцирования излишней напряженности.

В Европейском Союзе ожидают проведения свободных и справедливых выборов президента Украины во втором туре, который состоится 21 апреля.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич, имеющемся в распоряжении УНИАН.

Читайте такжеВ первом туре президентских выборов не хватало настоящих дебатов - международные наблюдатели

"Европейский Союз рассчитывает на свободный, справедливый и прозрачный второй тур выборов 21 апреля, проведенный в соответствии с международными стандартами. Это важно, чтобы все стороны соблюдали демократические принципы, уважали волю украинского народа и избегали провоцирования лишней напряженности", - говорится в заявлении.

"ЕС остается непоколебим в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы продолжаем поддерживать настроенность Украины обеспечить стабильное, богатое и демократическое будущее для всех ее граждан, когда Соглашение об ассоциации предоставляет всеобъемлющую рамочную основу для нашего тесного взаимодействия", - отмечается в заявлении.

Также сказано, что, в соответствии с предварительными выводам миссии по наблюдению за выборами от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), выборы президента Украины в первом туре были конкурентными, избиратели имели широкий выбор среди кандидатов, явка была высокой, а фундаментальные свободы в целом уважались. В то же время были отмечены некоторые недостатки, и в частности злоупотребление государственными ресурсами и покупка голосов. Кроме того, сказано, что медиа-среда характеризуется разнообразием, но освещение избирательной кампании в СМИ часто было предвзятым, и не хватало настоящих политических дебатов между участниками избирательной гонки.