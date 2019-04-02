Советник Зеленского не видит смысла в дебатах с Порошенко

Советник Зеленского не знает, о чем вести дебаты с человеком, который за 5 лет на высшем посту в стране не смог доказать и объяснить все своими делами.

Советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Руслан Рябошапка не видит смысла в дебатах с действующим президентом Петром Порошенко.

Об этом он сказал в эфире Громадського.

"Вопрос такой - о чем дебатировать? О том, что человек 5 лет был на высочайшем посту в стране, и он все мог доказать и объяснить своими делами? Если у вас есть какой-нибудь план на 5 лет - почему вы это не сделали тогда? Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен мнениями относительно программ", - сказал Рябошапка.

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Советник Зеленского также не видит смысла обсуждать на дебатах с Порошенко членов команды и программу его кандидата.

"Обсуждать эти лица и план действий с Порошенко? Я не вижу в этом смысла. Какой вопрос к Зеленскому может быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может он с Коломойским устроит дебаты? Или Коломойский с Медведчуком?", - резюмировал Руслан Рябошапка.

Напомним, Владимир Зеленский во время брифинге в своем предвыборном штабе заявил, что готов дебатировать с Петром Порошенко, который, по данным экзит-поллов, проходит до второго тура выборов президента.