Ориентированные на Порошенко лидеры мнений устроили травлю избирателей Зеленского и взяли курс на раскол

Некоторые блогеры и политики, поддерживающие Петра Порошенко на президентских выборах, на своих страницах в соцсетях начали откровенную кампанию по дискредитации избирателей Владимира Зеленского.

Лидеры общественного мнения, так называемые ЛОМы из лагеря Пороешнко и просто активные поклонники действующего президента, которых в ФБ называют "порохоботами", начали активно использовать язык ненависти, проводя агрессивную травлю избирателей Зеленского.

Их именуют "дураками", "предателями" и "хохлами". Судя по всему, в штабе Порошенко принято решение ко второму туру проводить не работу над ошибками, а просто затравить своих противником и максимально мобилизировать своих сторонников, используя маркеры "свой"-"чужой".

УНИАН собрал ряд наиболее ярких высказываний ЛОМов штаба Порошенко, которые взяли курс на очередной раскол украинцев.

Самым скандальным стал пост крымскотатарского журналиста, замдиректора телеканала ATR Айдера Муждабаева, симпатизирующего Порошенко. Он назвал "предателями" тех, кто голосовал за Владимира Зеленского.

В своем посту на странице в Facebook (впоследствии он был удален), он опубликовал инфографику экзитпола, согласно которой 42% избирателей юга Украины поддерживают кандидата в президенты Владимира Зеленского. По этим же данным, на востоке Украины Зеленского поддерживают 30,7% избирателей, в центре страны – 28,6%, на западе – 21,2%.

"Вот отличная карта тех, с кем мы живем в одной стране. Это - обыкновенные предатели. Те, кто сдадут страну на раз-два. Прибавьте сюда избирателей Юли, Бойко, Вилкула и прочих ставленников России. Никаких шансов победить их во втором туре у нас нет. Это абсолютно нереально. Предательство победит с вероятностью 100%. Я только что разговаривал у себя дома с боевым комбатом. Видимо, придётся стрелять", - написал пропорошенковский журналист.

В другом посте он намекнул, что избиратели Зеленского - "пророссийские".

В свою очередь, журналист Витайлий Гайдукевич написал, что голосовавшие за Зеленского являются не гражданами, а "населением".

Похожим образом прокомментировал результаты выборов лояльный к Банковой политолог Тарас Березовец.

"Более половины жителей Украины не ощущают себя её гражданами. Это не граждане, а население", - написал он.

Блогер Роман Пелех и вовсе назвал избирателей Зеленского "дураками".

Также отличился блогер Alex Noyt, разделив избирателей на "киборгов" и "сватов".

Другой блогер Мирон Драпак намекнул, что избиратели, голосовавшие не за Порошенко - "хохлы".

Напомним, вчера Петр Порошенко обозвал Зеленского "марионеткой Коломойского", а его результат - "московским сценарием".

Подвел итог всей это "зраде" популярный фб-блоггер Антон Ходза. В свойственной ему саркастической манере от описал, как поклонники Порошенко, проклиная всех и вся, пытаются уговорить несознательных сограждан голосовать за Порошенко.