Голосование в Варшаве продолжилось после закрытия участка

Сейчас все желающие уже проголосовали и комиссия начала подсчет голосов.

Заграничный избирательный участок в столице Польши Варшаве, где в течение всего дня наблюдались значительные очереди, продолжила работу после 20 часов по местному времени из-за того, что несколько сотен человек так и не смогли проголосовать.

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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на представителей украинской диаспоры в Польше.

Как сообщается на странице посольства Украины в Польше, сейчас все желающие уже проголосовали.

"На заграничном избирательном участке №900069 в Варшаве все желающие, а это более 4000 граждан Украины, завершили голосование. Участковая избирательная комиссия начинает подсчет голосов", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что украинцы, которые голосуют на зарубежных участках, выстаивают большие очереди, чтобы проголосовать. В частности, на избирательном участке при посольстве Украины в Варшаве с самого утра выстроились в очередь.