На выборах президента Украины проголосовали более 65% избирателей

Центризбирком в 22.30 обещает сообщить данные о явке избирателей на момент закрытия участков в других округах.

Явка на президентских выборах по состоянию на 20.00 по данным из 31 округа составляет 65,35%.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас данные об активности избирателей по состоянию на 20.00 подали только с 31 избирательного округа.

Сведения по областям: Волынская - 66,87%, Ривненская - 67,52%, Львовская - 67,89%, Хмельницкая - 62,74%, Тернопольская - 65,88%, Киевская - 66,91%, Сумская - 67,45%, Черкасская - 63,28%, Кировоградская - 63,32%, Одесская - 63,19%, Херсонская - 55,20%, Днепропетровская - 68,54%, Полтавская - 65,92%, Харьковская - 62,61%, Луганская - 69,99%, Донецкая - 59,90%.

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Во время брифинга в 22.30 Центризбирком сообщит о количестве избирателей, внесенных в списки избирателей на участках на момент окончания голосования; количестве избирателей, получивших бюллетени на участках на момент окончания голосования; сведения о количестве избирателей, получивших бюллетени на участках в заграничном избирательном округе (в случае получения таких данных); данные о случаях нарушений, допущенных во время голосования, обращениях в ЦИК и оперативном реагировании на них, возможных чрезвычайных ситуациях.

Всего в Украине создано 199 избирательных округов. Количество избирательных участков - 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.

Как сообщал УНИАН, результаты проекта «Национальный экзит-пол 2019», проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, Киевским международным институтом социологии и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова свидетельствуют о том, что по состоянию на 18:00 за кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,4%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 17,8%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 14,2% избирателей.