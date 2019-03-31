Активность избирателей по состоянию на 16:00 составила 49,8% (инфографика)

Наиболее типичным нарушением является выдача избирателям бюллетеней без предъявления паспорта гражданина Украины.

По информации, собранной наблюдателями Гражданской сети ОПОРА на репрезентативном количестве избирательных участков, активность избирателей в пределах Украины по состоянию на 16:00 составляет 49,8% (с погрешностью 0,6%). Об этом говорится в отчете сети.

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Как отмечается, в целом процесс голосования проходит в обычном режиме и при отсутствии явных признаков системных нарушений избирательного законодательства.

"Наиболее типичным нарушением, выявленным наблюдателями ОПОРЫ в промежутке между 12:00 и 16:00 ч, является выдача избирателям бюллетеней без предъявления паспорта гражданина Украины. Такие случаи зафиксированы на 7,4% избирательных участков. Количество такого типа злоупотреблений, которые фиксировала ОПОРА в этом же временном промежутке на президентских выборах 2014 года, была несколько меньше (5,9%)", - говорится в сообщении.

Так же, как добавили в сети, фиксируется большее, по сравнению с 2014 годом, количество случаев фотографирования бюллетеня в кабинке для голосования или за ее пределами. Такие нарушения зафиксированы на 2% избирательных участков (в 2010 году - было обнаружено на менее 1% УИК). Благодаря оперативному реагированию наблюдателей ОПОРЫ на подобные ситуации, в большинстве случаев удалось предотвратить фактические нарушения законодательства. Еще одним статистически значимым видом нарушения, зафиксированным ОПОРОЙ на 4% УИК, является разглашение содержания волеизъявления через демонстрацию бюллетеня в помещении для голосования.

Для сравнения, на выборах президента 2014 года явка избирателей на этот час составляла 45%.