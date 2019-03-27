Порошенко в очередной раз начал рассказывать о намерении построить великую страну свободных, богатых и счастливых людей.

Президент Украины Петр Порошенко уклонился от ответа на вопрос, есть ли у него план «Б» в случае поражения на президентских выборах, и не ответил на вопрос, будет ли участвовать в предстоящих парламентских выборах в Украине.

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В интервью украинским информационным телеканалам, Порошенко, отвечая на вопрос, имеет ли он план «Б» в случае поражения на президентских выборах, сказал: «Да, у меня есть план. Только он не план «Б». В отличие от плана «Ю» или плана «Зе», у меня есть план «П». И план «П» - это построить великую страну свободных, богатых и счастливых людей. И этот план, когда мы идем своим путем. Этот план привести страну к полному членству в ЕС и НАТО. И мы сделали огромную работу в этом направлении. И это не только изменения в Конституцию, но и реформы, которые готовят к соответствию Украины критериям членства».

На вопрос, будет ли он участвовать в парламентских выборах, глава государства отметил: «Планирую ли я принять участие в парламентской кампании? Я должен признаться. Да, я буду участвовать в парламентской кампании в качестве кандидата на выборах в Европарламент после вступления Украины в ЕС. И думаю, что это будет самый счастливый момент, когда я буду избран от Украины депутатом Европарламента».

Ранее СМИ сообщали о плане "Б" Петра Порошенко - в случае проигрыша на выборах 31 марта или 21 апреля он будет делать ставку на выборы в Верховную Раду.