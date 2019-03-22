Три абсолютно разные мировоззрения: эксперты дали прогноз насчет победителя выборов президента

По мнению политологов, Зеленский олицетворяет идеального протестного кандидата действующей власти.

Раскол среди кандидатов национально-патриотического электората может помочь шоумену Владимиру Зеленскому выиграть выборы президента Украины.

Об этом шла речь во время экспертного обсуждения на тему: «Ожесточенное троеборье. Чего ожидать?», которое состоялось в агентстве УНИАН.

Научный руководитель Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань считает, что нынешняя избирательная кампания характеризуется тем, что «нет выбора между, условно говоря, добром и злом».

«Все кандидаты, мягко говоря, не идеальны, и поэтому, скорее всего, во втором туре избиратель будет голосовать за меньшее зло», - сказал он.

При этом, по мнению эксперта, в период выборов главной угрозой является угроза государственности в период войны. «И поэтому, прежде всего, нам надо думать о том, чтобы выбирать того кандидата, который сможет провести страну через эти сложные испытания. Опять же, каждый избиратель будет решать сам для себя», - подчеркнул он.

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Гарань считает, что электорат кандидата в президенты Юлии Тимошенко нельзя убедить в том, что таким кандидатом является действующим глава государства Петр Порошенко, и наоборот, избирателей Порошенко нельзя убедить, что таким кандидатом является Тимошенко. «Но есть еще один кандидат с очень интересным феноменом», - добавил он.

«В этих условиях мы имеем лидера (Зеленского), и мы имеем Тимошенко и Порошенко, которые сейчас борются за второе и третье место», - сказал Гарань и высказал мнение, что кто-то из пары Тимошенко-Порошенко во второй тур не выйдет.

Также эксперт убежден, что в первом туре избиратели не должны позволить себе голосовать за кандидата, который не входит в лидирующую тройку, хотя может нравиться избирателям. «Мы знаем, что очень часто выдвигается такая логика, что в первом туре голосуйте за того, кто вам нравится, а во втором туре вы будете голосовать за меньшее зло», - отметил политолог.

В этой связи он отстаивает позицию, что надо объяснять избирателям, что их голос может быть потерян, потому что их кандидат во второй тур не попадет.

«Электорат и Тимошенко, и Порошенко, и Гриценко, и Кошулинского, а также Ляшко - это, условно говоря, национально-патриотический электорат. Этот электорат оказывается расколотым, как это всегда было в ходе кампании. И война, которую сейчас ведут между собой штабы Тимошенко и Порошенко на взаимоуничтожение, и все против всех, Гриценко против всех, все против Гриценко и так далее, - это реально приводит к тому, что выигрывает третий кандидат. Фамилию этого третьего кандидата мы знаем», - сказал Гарань, имея в виду Зеленского.

При этом эксперт добавил, что, модулируя уровень поддержки избирателями кандидатов во втором туре, складывается ситуация, что «большинство электората Тимошенко во втором туре не пойдет голосовать за Порошенко, если Порошенко там будет». По его словам, большинство электората Порошенко, если тот не выйдет во второй тур, расколется между Тимошенко и Зеленским, но большинство будет за «третьего кандидата».

В то же время руководитель Платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый координационный центр» Олег Саакян убежден, что «люди стоят не перед выбором лучшего инструмента по изменению жизни, а перед выбором трех совершенно разных мировоззренческих коридоров, у которых совершенно разные подходы, совершенно разные идеологические рамки тому подобное".

В этой связи он проанализировал перспективы Зеленского на выборах президента.

«Один из этих коридоров - коридор Зеленского, он связан с абсолютной виртуализацией политики, то есть абсолютно вообще ее игнорированием... Это кандидат, который набирает в свою поддержку исключительно до того момента, когда он начинает говорить. Только он начинает говорить, его электоральные возможности начинают сужаться, так как часть электората в нем разочаровывается, и главная задача его команды - это не допустить развиртуализации своего подопечного. И в этой ситуации, я вижу, что уже сегодня, это начинает получаться сложнее», - отметил Саакян.

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«Очевидно, что есть целый ряд факторов, которые провоцируют господина Зеленского к тому, чтобы выходить и что-то говорить, записывать видео. И соответственно - это начинает вызывать волну возмущения. Поэтому мы уже можем наблюдать некоторое снижение его рейтингов, и здесь можно сказать о поединке двух интересов. Интерес команды Зеленского в том, чтобы их кандидат не развиртуализировался - сказал как можно меньше. Интерес общества, наоборот, развиртуализировать Зеленского и увидеть, а что же он реально будет делать, какие же его политические позиции», - добавил политолог.

«В таком случае можно говорить о том, что Зеленский может во время выборов пройти инициацию как политика. В противном случае - это черная коробка, более того, насыщенная отрицательными эмоциями общества. Потому что для общества Зеленский - это инструмент наказания, инструмент злой шутки над политической элитой, не разделяя, что эта злая шутка будет и над всем украинским обществом», - сказал Саакян.

«Потому что негативная эмоция в этом случае мотивирует людей к тому, чтобы наказать. И Зеленский, таким образом, является олицетворением и собирательным образом всех тех чаяний общества относительно этого идеального протестного кандидата, когда его насыщают совершенно разными, зачастую взаимоисключающими характеристиками и свойствами», - заявил эксперт.

В свою очередь, аналитик и политтехнолог Александр Кочетков считает, что в Украине сложилась уникальная ситуация для развитых демократических и цивилизованных стран, когда за девять дней до выборов совершенно непонятно, какой кандидат победит.

«Мы сейчас даже не знаем, кто выйдет во второй тур. Потому что три персоны, три фигуры имеют абсолютно равноценные шансы», - сказал он.

«Господин Зеленский имеет отрыв 4-5%. Он впереди», - добавил Кочетков и выразил убеждение, что этот отрыв Зеленский может потерять, если его избиратели будут неорганизованными в день голосования.

«Тимошенко имеет постоянную позицию - она прогрессирует», - считает Кочетков и отмечает, что лидер «Батькивщины» успешно использует отведенное время на общенациональном эфире для критики деятельности действующего президента Петра Порошенко.

«И президент - он сейчас на спаде», - сказал эксперт и напомнил о скандале, связанном с расследованием журналистов о хищениях в оборонном секторе, который влияет на уровень поддержки Порошенко, поскольку «его рейтинг постепенно падает».

По словам Кочеткова, избирательным штабам Порошенко дано задание «нарисовать рекордный результат» поддержки. «Сейчас с учетом этого предполагаемого падения, им надо рисовать 8-10% ...», - утверждает эксперт.

По его убеждению, если штабам удастся это сделать, то Порошенко «может выйти тоже во второй тур за счет этих 5-6%, которые ему нарисуют».

«Кроме Зеленского, ни один кандидат не признает не то, что поражения, а не выхода во второй тур. И оснований для этого более чем достаточно. Наличие технических кандидатов - это уже основание для определенных призывов о непризнании выборов», - сказал он.

По мнению Кочеткова, кандидат Юрий Тимошенко может оттянуть 2-3% у Юлии Тимошенко, что может повлиять на ее выход или не выход во второй тур.

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«Нас ждут сложные времена, и нас вполне может ожидать противостояние, и это будет уже не то, что Майдан, а это может быть более угрожающая государственности Украины ситуация», - сказал он.

В свою очередь директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что для победы на выборах президента необходимо представить избирателям один четкий аргумент. Он убежден, что Тимошенко для выхода во второй тур должна мобилизовать свой электорат главным аргументом, который будет заключаться в том, чтобы «избавить Украину Порошенко».

При этом Небоженко считает, что Порошенко тоже может выйти во второй тур за счет голосов юга и востока Украины не только благодаря административному ресурсу, а с помощью Москвы.

«Москву устраивает Порошенко как управляемый, прозрачный, абсолютно понятный человек, который все равно пообещает суверенизацию Донбасса. Ни один другой этого не сделает», - заявил эксперт.

«Что касается Зеленского, я считаю, что у Порошенко есть все возможности админресурса сожрать голоса Зеленского. Просто сожрать. Это будет грубо, некрасиво. Никакие стоны, шутки и блестящие трагические пресс-конференции Зеленского уже не помогут. Он (Порошенко) прекрасно знает, что Зеленский не отомстит», - отметил Небоженко.

В то же время, писатель, публицист Константин Матвиенко считает странной критику штаба Порошенко в адрес Зеленского. «Чего, по моему мнению, не понимают в штабе президента? Чем больше они критикуют Зеленского, тем больше они ему помогают. Потому что Зеленский - это ответ, собственно говоря, на все то, что происходило и организовывалось этой властью во главе с действующим президентом в украинском обществе», - отметил Матвиенко и выразил убеждение, что Зеленский выиграет у Порошенко в любом случае, в том числе во втором туре.