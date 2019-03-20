Reuters: В тени войны украинцы ищут возможность голосовать за мир

Избиратели, которые живут возле линии фронта, мечтают только о восстановлении своих городов и прекращении кровопролития.

Не так уж много людей осталось в Зайцево – селе на линии фронта, которая разделяет территорию Украины. Но избиратели, такие как Галина Соболева, ожидает только одного от президентских выборов, которые состоятся в этом месяце.

«Кто бы не предложил нам мир и отстроить наши дома, мы проголосуем за них. Это все, что нам нужно», - говорит пенсионерка журналистам Reuters.

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После пяти лет войны на Востоке Украины немало разрушений и ущерба. Около 13 тысяч человек погибли, при этом четверть из них были гражданскими, согласно данным мониторинговой миссии ООН по правам человека. Солдаты базируются в окопах на окраинах Зайцево. И правительственные грузовики рискуют стать жертвой огня пророссийских сил, когда везут хлеб, уголь, дрова и другие товары по грязной дороге. Работники государственного «Ощадбанка» приезжают в бронированной машине к пропускному пункту неподалеку, чтобы местные жители по обе стороны линии разграничения могли прийти и получить деньги.

Тем временем, за 400 километров от прифронтового села, в Киеве, президент Петр Порошенко сделал сопротивление России центральной темой своей политической битвы за переизбрание. Те, кто претендуют на голоса украинцев на выборах 31 марта говорят, что война – самая большая проблема, перед которой предстала страна. Но никто не может сказать наверняка, как лучше закончить ее.

Русскоязычное село в Донецкой области Зайцево было захвачено пророссийскими боевиками в первые месяцы избирательной кампании 2014 года. Поэтому местные жители не голосовали, когда Порошенко пришел к власти. Село освободили украинские войска летом 2015 года. Но мир здесь до сих пор не установился в полной мере.

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«Мы не видели еще ничего, никаких улучшений», - говорит местный активист и волонтер Татьяна Дурнева.

«Битвы продолжаются постоянно. Вчера здесь по-настоящему гремело», - добавила она.

Мало кто из Донецка будет принимать участие в выборах в этом году. Потому что для этого нужно перейти линию фронта и зарегистрироваться. Некоторые опрошенные журналистами Reuters люди сказали, что считают всех кандидатов плохими.

«Они все нас ненавидят. Почему? Потому что они жили у нас на шее. Донбасс кормил их всю жизнь. А нам становилось все хуже», - сказала женщина по имени Юлия, напомнив о старой советской промышленности в регионе, которая теперь почти не функционирует.

Два главных конкурента Порошенко: экс-премьер-министр Юлия Тимошенко и комедийный актер Владимир Зеленский, — по-разному предлагают вести мирные переговоры, подключив к ним США и другие страны. Но не известно, удастся ли им изменить статус-кво. Жители Зайцево в основном не хотят говорить о своем выборе. Но политический новичок Зеленский сейчас лидирует в опросах на Востоке Украины.

Некоторые семьи разделены войной, как в случае 70-летнего пенсионера Николая Юшкова, который живет в селе Майорск. Вместе с сыном и дочкой он живет на подконтрольной Киеву территории. А еще одна его дочь живет по другую сторону от фронта, где выборов не будет.

«Все говорят: вам надо сесть и вести переговоры. Мир. Нам нужен мир», - говорит пенсионер.

Одноэтажный дом, который он делит со своей семьей, пережил обстрелы, которые уничтожили другие дома вокруг. Но до траншей российских боевиков всего 600 метров. Одна из стен дома, поврежденная ударом, заменена кучей дров. Издание напоминает, что более миллиона человек пересекают линию разграничения каждый месяц, чтобы получить пенсии. Они идут не смотря ни на что: на улице холодно или жара.

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Люди зависят от государственных выплат, которые доступны только на подконтрольной Киеву территории. Правительство Украины и организации, такие как ООН, пытались улучшить условия на линии разграничения, устанавливая палатки для обогрева, туалеты, давая советы, как избежать мин, а также заставляя солдат носить камеры, чтобы исключить коррупцию.

73-летняя Раиса Тараненко тоже разделяет желание Юшакова, чтобы война как можно быстрее закончилась.

«Но не известно, как ситуация будет развиваться. Нет надежды ни на что. Все становится еще хуже», - сказала она.

Порошенко пришел к власти в 2014 году, обещая закончить войну за считанные недели, а также присоединить Украину к НАТО. За годы работы его администрации расходы на оборону выросли до 5% от ВВП с 3% в 2013-ом. Война до сих пор продолжается. Но украинская армия лучше вооружена. США со времен прихода к власти Дональда Трампа передали Украине противотанковые ракеты Javelin. Для некоторых солдат на линии фронта уже мира не достаточно.

Олег – украинский подполковник, который не называет своей фамилии – отметил, что большое количество убитых и раненых среди военных и мирных жителей не оставляет выбора.

«Нужна только победа», - говорит он.