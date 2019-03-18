Зеленский уходит в отрыв в президентской гонке - опрос

За Владимира Зеленского на выборах президента Украины готовы проголосовать 34% украинцев, которые определились со своим выбором.

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Таковы данные опроса, который провела в марте Всеукраинская общественная организация "Передовые правовые инициативы". Актер является лидером симпатий почти во всех областях Украины, где проводилось исследование.

Наибольший показатель поддержки (почти 46%) у него - на Днепропетровщине. Более 40% его рейтинг достиг в Сумской, Харьковской, Запорожской областях, чуть менее 40% - в Одесской, Николаевской, Ровенской, Кировоградской, Закарпатье, Черниговщине и Херсонщине. В то же время Петра Порошенко в целом поддерживают 14,22%, Юлию Тимошенко - 12,9%, Юрия Бойко - 11,1% опрошенных. Остальные кандидаты набирают менее 7%.

"Полученные данные о поддержке избирателями показывают дальнейший рост рейтинга Владимира Зеленского, который имеет уверенные шансы выхода во второй тур президентских выборов", - говорится в комментарии к результатам исследования.

Социологи отметили, что рейтинги Петра Порошенко и Юлии Тимошенко уменьшились.

Во втором туре Зеленский набирает около 70% в паре с любым из соперников (среди тех, кто определился).

Готовность принять участие в голосовании выразили почти 82% опрошенных. В то же время около 40% респондентов заявили, что знают о подкупе избирателей в своем районе, в 55% случаев он был в пользу Петра Порошенко.

Опрос проводили 16-17 марта 6 тысяч 835 интервьюеров, было опрошено 164 590 респондентов на всей территории Украины (кроме АР Крым и отдельных территорий Луганской и Донецкой областей, которые временно не контролируются Украиной). Выборка с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. Исследование проведено по методике больших чисел путем интервьюирования face-to-face и телефонного опроса, в режиме онлайн через мобильные приложения. Погрешность репрезентативности (выборки) не превышает 1,5%.

Рейтинги кандидатов в президенты Украины

Распределение ответов на вопрос: «Пойдете ли Вы голосовать, если выборы Президента Украины состоятся в ближайшее воскресенье?»

Распределение ответов на вопрос: «За кого из кандидатов в президенты Украины Вы бы проголосовали?» (Рейтинг кандидатов среди тех, кто определился с выбором)

Распределение ответов на вопрос: «За кого из кандидатов в президенты Украины Вы бы проголосовали?»

Распределение ответов на вопрос: «Если во второй тур выборов Президента Украины проходят Бойко Юрий и Зеленский Владимир, какого кандидата Вы бы поддержали?» (Рейтинг кандидатов среди тех, кто определился с выбором)

Распределение ответов на вопрос: «Если во второй тур выборов Президента Украины проходят Зеленский Владимир и Порошенко Петр, какого кандидата Вы бы поддержали?» (Рейтинг кандидатов среди тех, кто определился с выбором)

Распределение ответов на вопрос: «Если во второй тур выборов Президента Украины проходят Тимошенко Юлия и Зеленский Владимир, какого кандидата Вы бы поддержали?» (Рейтинг кандидатов среди тех, кто определился с выбором)

Напомним, по последним данным исследования социологической группы "Рейтинг", за Владимира Зеленского 31 марта готовы проголосовать 24,7% (среди тех, кто определился и пойдет на выборы), за Юлию Тимошенко - 18,3%.