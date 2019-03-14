Washington Post: Россия может испытать в Украине новые методы вмешательства в выборы

Если новые технологии окажутся эффективными, Москва может применить их против США в 2020-м году.

Россия может использовать президентские выборы в Украине в качестве «испытательного полигона» для своих инновационных форм вмешательства. И если все пройдет успешно, Кремль может направить свои новые инструменты воздействия против США во время президентской кампании в 2020 году.

«Я рассматриваю Украину как начальную точку, когда речь идет об иностранном вмешательстве в выборы. Потому что здесь для России ставки велики», - сказал Washington Post бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Мы не знаем наперед, какие технологии использует Россия. Мы лишь знаем, что она будет придумывать новые и все более сложные методы. Именно поэтому нам нужно быть на передовой и следить, что россияне на самом деле делают», - добавил он.

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Расмуссен руководит группой под названием «Альянс демократий». Ее главной инициативой стало создание «Трансатлантической комиссии по целостности выборов», в состав которой входят бывший вице-президент США Джозеф Байден и бывший американский министр внутренних дел Майкл Чертофф. «Альянс» отправит в Украину семь наблюдателей, которые будут работать на выборах, первый раунд которых пройдет 31 марта. Цель группы – привлечь внимание к дезинформации и работать с частным сектором для борьбы с распространением новых технологий, которые использует вражеская разведка.

Издание пишет, что существуют убедительные доказательства того, что Россия в разной степени вмешивалась в выборы других стран, используя уже традиционные для нее методы: пропаганду и манипуляции в социальных сетях. Кроме того, она тайно финансирует полезные для нее партии. Расмуссен указывает на недавний отчет Министерства иностранных дел Франции, в котором указано, что Россия стоит за 80% акций по распространению дезинформации в Европе. Также компания Microsoft недавно объявила, что разоблачила попытки Москвы похитить данные европейских аналитических центров.

Чиновники боятся, что агенты Кремля могут попытаться взломать компьютерные сети разных кандидатов или вывести из строя телефоны, сети электропередачи или даже системы контроля полетов. Цель российских агентов, по их мнению, заключается в том, чтобы подорвать избирательный процесс и выставить правительство Украины некомпетентным в самый неподходящий момент для создания массового хаоса.

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Западные наблюдатели также нервничают из-за того, что Россия может попытаться взломать сайт Центральной избирательной комиссии Украины, чтобы опубликовать фальшивые результаты и посеять сомнения, не сфальсифицирован ли реальный подсчет голосов. Это не что-то фантастическое. Во время прошлой кампании пророссийская группа хакеров под названием «Киберберкут» удалила некоторые файлы системы подсчета голосов и обнародовала электронные письма ЦИК.

В отличие от американцев, у украинцев также есть причины переживать из-за возможности реального военного наступления России на суше или в Азовском море. Или же ее агенты могут попытаться посеять хаос и насилие на улицах городов.

«Нам нужно уделять больше внимания Украине, потому что она не в составе НАТО. Она во многих измерениях символизирует то, что сейчас происходит», - сказала бывший Госсекретарь США Мадлен Олбрайт, которая выступила перед Комитетом Палаты представителей по вопросам разведки.

«Мы до сих пор недооцениваем Россию. Путин – откровенный диктатор. Я была экспертом по СССР. Обычно я смотрю на свою библиотеку и думаю, что все написанное там – археология. Нет! Россия пытается отстроить систему и использует эти асимметричные инструменты», - добавила она.