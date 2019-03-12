Степанов настаивает на открытии уголовных дел в отношении «фальсификаторов» выборов
Губернатор Одесской области Максим Степанов жестко отреагировал на заявления правоохранителей по поводу подкупа избирателей. Он призвал открывать уголовные дела, «если такие факты фиксируются в Одесской области». Об этот он заявил на брифинге в ОГА, отвечая на вопрос журналистов.
«Если подобная информация есть у любого правоохранительного органа, я настаиваю – именно настаиваю – на открытии уголовных дел, расследовании и выводах по ним», - сказал Степанов.
Глава Одесской облгосадминистрации добавил, что он полностью согласен общественными активистами и международными наблюдателями, которые выступают за чистоту и прозрачность выборов.
«Вещи, которые имеют название «фальсификации» или «скупка» - просто недопустимы. Это мерзко», - сказал Степанов.
При этом он отметил, что не стоит смешивать реальные фальсификации с работой областных социальных программ, которые не имеют ничего общего с политической составляющей.