Степанов настаивает на открытии уголовных дел в отношении «фальсификаторов» выборов

Степанов подчеркнул: если в области зафиксированы предвыборные нарушения, настаиваю на открытии уголовных дел.

Губернатор Одесской области Максим Степанов жестко отреагировал на заявления правоохранителей по поводу подкупа избирателей. Он призвал открывать уголовные дела, «если такие факты фиксируются в Одесской области». Об этот он заявил на брифинге в ОГА, отвечая на вопрос журналистов.

«Если подобная информация есть у любого правоохранительного органа, я настаиваю – именно настаиваю – на открытии уголовных дел, расследовании и выводах по ним», - сказал Степанов.

Глава Одесской облгосадминистрации добавил, что он полностью согласен общественными активистами и международными наблюдателями, которые выступают за чистоту и прозрачность выборов.

«Вещи, которые имеют название «фальсификации» или «скупка» - просто недопустимы. Это мерзко», - сказал Степанов.

При этом он отметил, что не стоит смешивать реальные фальсификации с работой областных социальных программ, которые не имеют ничего общего с политической составляющей.