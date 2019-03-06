Власть злоупотребляет своим положением и стремится сфальсифицировать выборы – Александр Шевченко

Действующая власть злоупотребляет своим положением и пытается сфальсифицировать будущие выборы, применяя подкуп избирателей или давление на них.

Об этом заявил кандидат в президенты от УКРОПа, народный депутат Александр Шевченко во время встречи с общественностью в городе Турке Львовской области.

«Очень важно не поверить обещаниям и не стать жертвой манипуляций. Ведь от выбора, который мы сделаем 31 марта, зависит судьба государства», – подчеркнул укроповец.

В то же время Александр Шевченко отметил, что то, как работает власть, включая главу государства, зависит от нас. Ведь и депутатов, и президента граждане выбирают сами. Именно поэтому крайне важно сделать осмысленный и взвешенный выбор, анализируя действия чиновников.

«Не ищите виновных в своих проблемах, потому что в действительности каждый из нас несет ответственность за Украину. Когда говорят «один в поле не воин», это не так. Давайте создадим ту ментальную «армию» воинов, которая способна изменить страну. Давайте объединяться и вместе идти к победе!» – резюмировал кандидат в президенты от «Украинского объединения патриотов».