СПУ обеспечит в Раде баланс представительства разных идеологий – Кива

Илья Кива отметил, что Соцпартия идет в Раду для построения парламентской республики.

Социалистическая партия Украины намерена получить представительство в Верховной Раде в текущем году для создания парламентской республики и защиты интересов левого электората.

Об этом лидер Социалистической партии Украины Илья Кива заявил в интервью изданию «Политека», сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

«Наша цель, и партийная и моя личная, - это создание парламентской республики. Мы все делаем для того, чтобы занять свое законное место в украинском парламенте и представлять там интересы левого электората», - сказал он.

По словам Кивы, на сегодня в украинском политикуме нет баланса представительства интересов населения.

«Важно, чтобы был баланс между левыми и правыми. Ведь без позиции левых национализм превращается в нацизм. Наша задача – выровнять существующую ситуацию, представить часть населения, которая поддерживает нашу идеологию, и защищать их права. И дальше строить правовое, проевропейское государство», - подчеркнул он.

По словам политика, возглавляя фракцию в парламенте он также будет выполнять контролирующую функцию.

«Я буду одной из ведущих скрипок, потому, что я буду контролировать. У меня будет больше возможностей, но и больше обязанностей, я буду более дееспособным, у меня будут рычаги для того, чтобы не позволить политикам красть. И делать я это буду с пролетарской, трудовой ненавистью к этим упырям и капиталистам», - подчеркнул Кива.