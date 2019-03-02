СПУ обеспечит в Раде баланс представительства разных идеологий – Кива
Социалистическая партия Украины намерена получить представительство в Верховной Раде в текущем году для создания парламентской республики и защиты интересов левого электората.
Об этом лидер Социалистической партии Украины Илья Кива заявил в интервью изданию «Политека», сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.
«Наша цель, и партийная и моя личная, - это создание парламентской республики. Мы все делаем для того, чтобы занять свое законное место в украинском парламенте и представлять там интересы левого электората», - сказал он.
По словам Кивы, на сегодня в украинском политикуме нет баланса представительства интересов населения.
«Важно, чтобы был баланс между левыми и правыми. Ведь без позиции левых национализм превращается в нацизм. Наша задача – выровнять существующую ситуацию, представить часть населения, которая поддерживает нашу идеологию, и защищать их права. И дальше строить правовое, проевропейское государство», - подчеркнул он.
По словам политика, возглавляя фракцию в парламенте он также будет выполнять контролирующую функцию.
«Я буду одной из ведущих скрипок, потому, что я буду контролировать. У меня будет больше возможностей, но и больше обязанностей, я буду более дееспособным, у меня будут рычаги для того, чтобы не позволить политикам красть. И делать я это буду с пролетарской, трудовой ненавистью к этим упырям и капиталистам», - подчеркнул Кива.