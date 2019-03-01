У Порошенко прокомментировали объединение Садового и Гриценко

Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко.

В штабе кандидата в президенты Петра Порошенко не боятся объединения Андрея Садового с Анатолием Гриценко.

Об этом на брифинге в пятницу заявил спикер избирательного штаба действующего президента Олег Медведев, передает "Украинская правда".

"Наш анализ показывает, что немногочисленные уже на данный момент избиратели Андрея Ивановича (Садового) в разных пропорциях распределяются примерно между шестью кандидатами. И даже могу вам сказать, что часть избирателей Садового в случае его снятия с дистанции готова голосовать за Петра Порошенко, а не только за Анатолия Гриценко", - подчеркнул он.

Читайте такжеПорошенко потерял позиции в президентском рейтинге, Зеленский остается лидером - опрос

Относительно возможности объединения самого президента с кем-то из кандидатов Медведев отметил, что такой союз "не повлияет существенным образом на расстановку сил в кампании и на ранжирование кандидатов в рейтингах".

Как известно, Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко.