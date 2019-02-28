Будущий президент не станет тем, кто быстро изменит страну - эксперт

Что на самом деле сможет сделать будущий глава государства? Очень немногое, но это важные вещи, отмечает експерт.

Настоящая демократия — это когда неизвестно, кто будет следующим президентом. С учетом погрешности опросов, высоких антирейтингов, внезапных взлетов и падений, большого числа неопределившихся и крайне высоких ставок в предвыборной гонке действительно трудно это предсказать.

Об этом рассказал в журнале "Новое время" Валерий Пекар, предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнесшколы, соучредитель проекта "Нова країна".

По мнению Пекара, кто бы ни занял кресло главы государства, существует множество ограничений, о которых мало кто задумывается.

Во-первых, будущий президент не станет тем, кто быстро изменит страну. Мы живем в парламентско-президентской республике, где президент без парламента почти ничего не может сделать (и такое уже бывало). Способность нынешнего парламента принимать значимые для модернизации страны законы нам известна, а значит, шанса на быстрые изменения нет. Новый парламент обещает быть еще более мозаичным и хаотичным, еще менее работоспособным. Поэтому обещания быстро принять много хороших законов — пустые.

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Во-вторых, будущий президент не станет тем, кто закончит войну. Крайний вариант — капитуляция на условиях Кремля — вовсе не означает окончания войны, но лишь ее эскалацию. Ведь капитуляция неприемлема для большинства украинцев, и значительная их часть продолжит борьбу. Тем более переговоры на условиях не капитуляции, а компромисса будут длительными и сложными. Вполне возможно, на это уйдет целый президентский срок, а в случае успеха демилитаризация зоны конфликта растянется еще минимум на несколько лет.

В-третьих, будущий президент не станет человеком, который быстро пересажает всех коррупционеров и врагов народа. Даже если начать судебную реформу заново, это потребует нескольких лет. А ведь еще нужно реформировать прокуратуру и органы следствия. Кстати, многие граждане весьма позитивно относятся к тому, что Администрация президента командует судьями, но только если из АП будет команда посадить плохого человека или отпустить хорошего, а не наоборот (кто плохой и кто хороший, всем давно очевидно). Весьма показательный симптом общего правосознания граждан.

В-четвертых, будущий президент не станет тем, кто быстро разберется с олигархами. Это длительный и сложный процесс, связанный с изменением правил игры в экономике, политике и медиа. Правила игры меняет парламент (смотри пункт первый). Даже сильное давление президента не сделает этот процесс быстрым. Вера во всесилие президента основана на представлении о режиме Януковича, который действительно изменил Конституцию, став полновластным царем.

В нынешней парламентско-президентской республике сила президента основывается не на Конституции, а на многочисленных союзах, причем союзниками обычно являются те, кто нам не нравится (олигархи, региональные бароны, силовики), но обладает реальными рычагами власти.

Президент, настроенный на решительные изменения, должен для этого вступать в союз с людьми, против которых эти изменения направлены. Вера во всесилие президента основана на незнании Конституции, хотя ее совсем несложно найти и прочитать. Вера во всесилие президента основана также на иррациональных ожиданиях героя, который всех спасет, — а значит, нам ничего не придется делать самим, можно положиться на него. В нынешних условиях любой кредит доверия герою будет быстро растрачен, ведь он не сможет оправдать ожиданий, изложенных выше в четырех пунктах. Детская вера в чудо, во всесильного героя — не лучший советчик.

Кто бы ни стал следующим президентом, он или она сможет мало, хотя бы уже потому, что имеет высокий антирейтинг, а значит, не будет президентом всех украинцев. Что же действительно сможет будущий президент? Очень немногое, но это важные вещи. Во-первых, открыто и честно вести коммуникацию с обществом. Без лжи, насмешек, пустых обещаний, поиска врагов. В духе черчиллевской речи, с обещаниями долгого пути, крови и пота. Мало кому понравится, гарантирую. Зато соберет вокруг президента активное гражданское общество.

Во-вторых, будущий президент сможет ускорить реформу армии. Продвигать честных офицеров с боевым опытом, убрать паркетных генералов, ускорить внедрение стандартов НАТО, реформировать оборонный сектор и превратить его в драйвера всех институциональных изменений в стране, продолжить и расширить сотрудничество с западными партнерами в сфере безопасности.

В-третьих, будущий президент сможет продолжить дипломатическую войну, выстраивая отношения с ближними и дальними партнерами, продвигая Украину и ее интересы, украинскую культуру и экспорт. Эти три пункта — уже немало. Говорят, умение строить правильные ожидания отличает взрослого человека от ребенка. Очень важно выбирать президента, основываясь не на том, чего он или она не сможет сделать, а на том, что сможет и должен.

Полную версию материала читайте в новом номере журнала "Новое время" от 28 февраля 2019 года.