Военный эксперт о планах РФ в Украине: основная "бойня" начнется перед выборами в Раду

Как считает эксперт, Россия не стремится сильно влиять на выборы президента.

В ближайший месяц в Украине не стоит ожидать каких-либо обострений на Донбассе. Но к осени, в преддверии парламентских выборов, ситуация может кардинально измениться.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Стариков.

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По его словам, боевики будут и затихать, и активизироваться.

"Сейчас никакой напряженности на Востоке Украины не будет, потому что конфликт малой интенсивности, который мы сейчас наблюдаем, предусматривает периодические эскалацию и деэскалацию. А если взять в среднем, то все будет примерно одинаковое – один, два, три, пять, десять обстрелов в сутки", – говорит Стариков.

Как считает эксперт, Россия не стремится сильно влиять на выборы президента. Ей важнее, кто станет главой правительства Украины.

"Российская Федерация может нацелить все свои основные силы на парламентские выборы. Потому что – одно дело декларировать, а другое дело имплементировать эти изменения в стране, а этим у нас занимается Кабинет Министров. Поэтому основная "бойня" начнется перед парламентскими выборами, чтобы основные пророссийские силы вошли в Кабмин", – продолжает эксперт.

При этом стоит ожидать не обострение боевых действий на Донбассе, а гибридного противостояния.

"Есть информационная, дипломатическая, экономическая, кибер и собственно классическая война. Основной удар будет наноситься по первым четырем направлениям. Это будет не сколько военная составляющая, сколько спецоперации, информационная война, раскачивание общества внутри страны – выступление всяких людей, захват храмов, нападение на кандидатов, вбросы глубоких фейков, связанных с дискредитацией всех кандидатов", – предполагает Стариков.