ОБСЕ предлагает Украине пересмотреть решение о запрете российских наблюдателей на выборах

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Лайчак выразил сожаление относительно запрета Украины наблюдать за выборами гражданам РФ. Глава МИД Украины Климкин предложил поставить в дискуссии точку.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак предложил украинской стороне пересмотреть решение о том, что выборы президента Украины будут закрыты для российских наблюдателей.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Словакии в пятницу, 8 февраля, пишет DW.

Во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным он "выразил сожаление", что украинский парламент 7 февраля принял закон, который запрещает аккредитацию в качестве наблюдателей от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) лиц, которые являются гражданами Российской Федерации. Лайчак призвал руководство Украины к "поиску всех возможных путей", которые обеспечат аккредитацию всех наблюдателей от БДИПЧ.

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Между тем Климкин заявил, что Украина готова принять любое количество международных наблюдателей на выборах от любых стран, но не от России, и предложил "поставить точку во всех дискуссиях". 8 февраля в Facebook он сообщил, что в начале января письмом проинформировал директора БДИПЧ ОБСЕ, МИД не будет принимать документы от российских официальных наблюдателей.

"Это было бы не просто политически неправильно, это противоречило бы моральным принципам и законодательству", - отметил глава украинского МИД. "Итак, предлагаю поставить точку во всех дискуссиях вокруг суверенного решения суверенной государства и двигаться дальше", - добавил Климкин.