Россия не будет отправлять своих наблюдателей на украинские выборы, потому что боится за них

В то же время там хотят, чтобы это поставило под сомнение объективность результатов этих выборов.

Россия не будет направлять на выборы в Украину своих наблюдателей из соображений безопасности.

Об этом сообщили в МИД РФ.

В то же время там надеются, что отсутствие наблюдателей РФ и возможности голосовать на территории РФ поставит под сомнение объективность результатов выборов в Украине.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада запретила гражданам Российской Федерации быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах. За закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине» (№ 9524) проголосовали 232 народных депутата.

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В свою очередь директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир заявила, что разочарована решением украинского парламента запретить россиянам наблюдать за выборами в Украине. Она отметила, что запрет российским наблюдателям участвовать в наблюдательной миссии за президентскими выборами противоречит обязательствам Украины перед ОБСЕ и ее странами-участницами.

6 февраля МИД Украины отметил, что не примет заявки ни от одного владельца паспорта гражданина Российской Федерации для регистрации официальными наблюдателями на выборах в Украине. В ведомстве заявили, что отказ в регистрации владельцев российских паспортов не противоречит международным обязательствам Украины в сфере свободных и демократических выборов.

Президент Украины Петр Порошенко обещал дать приказ Государственной пограничной службе не пускать наблюдателей от РФ на украинские выборы в 2019 году.

Ранее росЗМІ распространили информацию, что якобы Россия собирается отправить двух наблюдателей на выборы в Украине, несмотря на установленный Верховной Радой запрет. По их данным, 11 февраля двое гражданок России прибудут в Украину для мониторинга выборов за мандатом Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Речь идет о Кристину Богданову из Российского фонда свободных выборов и Елизавету Борисову из Российского общественного института избирательного права.

В Евросоюзе заявили, что Украина должна обеспечить, чтобы наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ могла провести мониторинг выборов по сложившейся практике.