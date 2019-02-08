Россия отправит двух наблюдателей, несмотря на запрет Украины — СМИ

Верховная Рада решила не допускать к наблюдению «агрессоров и оккупантов».

Россия собирается отправить двух наблюдателей на выборы в Украине, несмотря на установленный Верховной Радой запрет.

Об этом сообщила российская газета «Коммерсант» без упоминания имени источника, который об этом сообщил.

По данным газеты, 11 февраля двое гражданок России прибудут в Украину для мониторинга выборов за мандатом Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Речь идет о Кристине Богдановой из Российского фонда свободных выборов и и Елизавете Борисовой из Российского общественного института избирательного права.

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Газета предполагает, что их кандидатуры избрали «не случайно». Ведь они не подпадают под ограничения въезда для мужчин 16-60 лет, введеного в Украине с военным положением, и являются представительницами неправительственных организаций.

7 февраля Верховная Рада приняла законопроект о запрете участия гражданам России наблюдателями на выборах в Украине. Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибйорг Гисладоттир выразила из-за этого недовольствие.

18 января стало известно, что ОБСЕ пригласила наблюдателей от России на президентские выборы в Украине весной 2019. Позже Россия заявила, что планирует отправить своих наблюдателей на выборы президента Украины весной 2019 года. В то же время глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Министерство иностранных дел Украины не будет принимать заявки от российских наблюдателей на выборы президента-2019.

Документы для регистрации кандидатом в президенты за все время работы Центральной избирательной комиссии принесли 90 человек.

31 декабря в Украине началась предвыборная кампания по выборам президента-2019.

Голосование в первом туре выборов президента Украины состоится с 8:00 до 20:00 31 марта. Официальные результаты голосования украинцев должны обнародовать не позднее 10 апреля.