Тимошенко: украинцам нужна качественная и доступная медицина

После победы на президентских выборах новая власть построит действенную систему здравоохранения и внедрит в стране медицинское страхование.

Об этом Юлия Тимошенко отметила на Черниговщине после публичного отчета депутатов областного совета от «Батькивщины».

Она рассказала, что во время поездок по регионам Украины постоянно общается с людьми. Один из главных вопросов, который тревожит украинцев, – это состояние медицины. Ведь, как отметила Юлия Тимошенко, так называемая медреформа действующей власти сделала медицинские услуги недоступными для людей. Не устраивает нынешняя политика и врачей, прибавила политик.

«В Украине нужно применять европейскую модель медицины, а это – страховая медицина. Альтернативы не существует. Большую часть средств платит работодатель, немного– человек. Государство страхует пенсионеров, детей, до 18 лет, безработных и неработоспособных, как это делается в цивилизованных странах», – отметила Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко заметила, что действующая власть не имела политической воли это делать, ведь соответствующий закон о медстраховании разработан и полтора года ожидает принятия.

В результате непрофессиональных действий власти врачи первичного звена перегружены, люди не могут вовремя попасть к терапевту на прием, на финансирование врачей вторичного звена не хватает государственных средств, а оплату услуг узкопрофессиональных врачей действующая власть планирует положить на плечи пациентов, возмутилась Юлия Тимошенко.

«Мы немедленно примем данный закон о медицинском страховании. Мы сможем поставить на ноги и систему здравоохранения, и людей, которые нуждаются в медицинской помощи. Новая власть сделает это быстро и эффективно!» – подытожила Юлия Тимошенко.